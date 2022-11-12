«Спартак» поздравил Абаскаля с круглой датой

Московский «Спартак» посредством социальных сетей поздравил главного тренера команды Гильермо Абаскаля с победой в сотом матче карьеры тренера.

«C победой в юбилейном матче, тренер!» - говорится в сообщении «красно-белых».

«Красно-белые» одержали победу над столичным «Локомотивом» со счётом 2:1. В составе команды гостей по одному разу отличились Куинси Промес (с пенальти) и Данил Пруцев. У хозяев гол забил Вильсон Изидор уже под занавес поединка.

Данная победа позволила «красно-белому» коллективу сохранить отставание в шесть очков от лидирующего в чемпионате России петербургского «Зенита».