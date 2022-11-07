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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорян – о «Локомотиве»: «Они однозначно преодолеют этот кризис»

07 Ноября 2022 • 21:31 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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12.11 19:30

Бывший главный тренер владивостокского «Луча» Александр Григорян дал свой прогноз на итоговое положение московского «Локомотива» в турнирной таблице РПЛ.

«Думаю, «Локомотив» закончит [чемпионат России] в середине турнирной таблицы, они однозначно преодолеют этот кризис», - приводит слова Григоряна «Матч Премьер».

Специалист считает, что нынешний главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов, который потенциально может возглавить «железнодорожников», способен привести «красно-зелёных» к более высоким местам в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

Следующий поединок «Локомотиву» предстоит провести на домашнем стадионе. Соперником станет московский «Спартак», который в данный момент занимает вторую строчку и отстаёт от лидера чемпионата, петербургского «Зенита», на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России Александр Григорян
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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