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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор: «Для меня отличным примером стал Самуэль Жиго, который играл в «Спартаке» и потом перешел в «Марсель»

07 Ноября 2022 • 20:32 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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12.11 19:30

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал предысторию своего появления в составе «красно-зелёных».

Футболист признался, что шанс переехать в Россию появился в тот момент, когда в «Монако» у него недоставало игровой практики. Одним из важнейших людей в данной истории Изидор назвал Бека Бека, который сильно помогал своему соотечественнику на этом пути.

«Для меня отличным примером стал Самуэль Жиго, который играл в «Спартаке» и потом перешёл в «Марсель». Он показал, что есть огромная возможность заиграть в любом европейском клубе, если ты проявишь себя в России», - приводит слова Изидора «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что Вильсон Изидор может сменить клубную прописку.
После 16 туров «Локомотив» располагается на 14 месте в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Монако Самуэль Жиго Вильсон Изидор
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