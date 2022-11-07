Изидор: «Для меня отличным примером стал Самуэль Жиго, который играл в «Спартаке» и потом перешел в «Марсель»

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал предысторию своего появления в составе «красно-зелёных».

Футболист признался, что шанс переехать в Россию появился в тот момент, когда в «Монако» у него недоставало игровой практики. Одним из важнейших людей в данной истории Изидор назвал Бека Бека, который сильно помогал своему соотечественнику на этом пути.

«Для меня отличным примером стал Самуэль Жиго, который играл в «Спартаке» и потом перешёл в «Марсель». Он показал, что есть огромная возможность заиграть в любом европейском клубе, если ты проявишь себя в России», - приводит слова Изидора «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что Вильсон Изидор может сменить клубную прописку.

После 16 туров «Локомотив» располагается на 14 месте в турнирной таблице чемпионата России.