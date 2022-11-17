Бышовец: «Спартак» уже прошёл путь определённой эволюции»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился своим мнение о становлении столичного «Спартака».

«Спартак» уже прошёл путь определённой эволюции от 0:4 в Суперкубке до 3:0 в Кубке. «Красно-белые», что называется, показали зубы», - приводит слова Бышовца «Плеймейкер».

Эксперт признался, что с нетерпением ожидает матч Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом», который пройдёт в Санкт-Петербурге 27 ноября.

Специалист считает, что внутри клуба в последнее время стабилизировалась обстановка, отчасти после ухода Леонида Федуна, который, по словам Бышовца, слишком своеобразно относился к тренерам «красно-белых».

Тем не менее, тренер признался, что поединки «Спартака» с «Сочи» и «Локомотивом» заставили его слегка понервничать и вызвали лёгкое чувство тревоги.