Каррера: «Я считаю, что в футболе главное — результат»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, почему в чемпионский сезон «красно-белые» чаще всего выигрывали со счетом 1:0.

«Значит ли это, что результат для меня важнее красоты игры? Да, считаю, что в футболе главное — результат. Все говорят, что лучше выиграть пять раз по 1:0, чем один раз 5:0», — цитирует слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что на поле всегда выходят две команды, которые хотят одержать победу, поэтому не всегда получается выигрывать с крупным счетом, сейчас много ситуаций, когда все решают стандартные положения.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год, став чемпионом России и выиграв Суперкубок страны.