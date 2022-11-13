Юран считает, что Соболева слишком сильно превознесли

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве, который остался в запасе на матч 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

Юран поддержал в данном вопросе наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля, отметив, что это станет уроком для 25-летнего форварда, который не должен чувствовать себя незаменимым.

«Меня удивило, когда Соболева так высоко превознесли в этом сезоне. А то уже стали сравнивать с Холанном», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 20 матчей, забив в них девять голов и отдав шесть результативных передач. После 17 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера турнира «Зенита» на шесть очков.