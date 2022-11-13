Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран считает, что Соболева слишком сильно превознесли

13 Ноября 2022 • 14:49 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве, который остался в запасе на матч 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

Юран поддержал в данном вопросе наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля, отметив, что это станет уроком для 25-летнего форварда, который не должен чувствовать себя незаменимым.

«Меня удивило, когда Соболева так высоко превознесли в этом сезоне. А то уже стали сравнивать с Холанном», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 20 матчей, забив в них девять голов и отдав шесть результативных передач. После 17 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера турнира «Зенита» на шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
74 мин
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
5
1
2.43 3.75 2.75
Видео
13.11.22 в 16:30
Химки Химки
Сочи Сочи
4.50 3.95 1.78
Видео
13.11.22 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.85 3.65 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Ноября
15:26 · Россия. Премьер-лига
Марин забил сразу после перерыва, «Оренбург» снова громит «Краснодар»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Баринов высказался о своей игре на позиции центрального защитника
15:17 · Россия. Премьер-лига
Соломатин не видит фаворита в дерби «Динамо» - ЦСКА
15:12 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков не попал в заявку «Химок» на матч с «Сочи»
15:02 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о Карпине: «Вы должны аплодировать Валерию Георгиевичу за его работу в «Ростове»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Если «Спартак» продолжит в том же духе, будет бороться с «Зенитом» за чемпионство» эксклюзив
14:49 · Россия. Премьер-лига
Григорян: Молодые игроки «Спартака» вышли на новый уровень, а Зобнин проводит лучший сезон в карьере
14:49 · Россия. Премьер-лига
Юран считает, что Соболева слишком сильно превознесли
14:37 · Россия. Премьер-лига
Гришин: У ЦСКА могут возникнуть проблемы в дерби с «Динамо»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Смолов считает, что в этом сезоне «Динамо» стало слабее
14:24 · Россия. Премьер-лига
Мацуев: «У «Спартака» есть все шансы взять чемпионство»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Мележиков: Абаскаль не поддержал идею турнира с красным мячом и буллитами
14:14 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Динамо» и ЦСКА будут гореть желанием победить»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Ловчев — о матче «Динамо» — ЦСКА: «В составе «армейцев» больше исполнителей высокого класса»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Мележиков сообщил, что «Спартак» не планирует больших перемен в составе
Все новости
Рекомендуем