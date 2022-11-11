Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Объявлен полный состав комитета ветеранов московского «Спартака»

11 Ноября 2022 • 02:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.15 X 3.95 2 1.80
12.11 19:30

Десятого ноября был объявлен полный состав комитета ветеранов московского «Спартака». Об этом сообщает «РБ Спорт».

В итоге данная структура выглядит следующим образом:

Председатель: Олег Романцев.

Почётный президент: Никита Симонян.

Руководитель аппарата: Алексей Матвеев.

Также в состав комитета вошли Вагиз Хидиятуллин, Анзор Кавазашвили, Ринат Дасаев, Александр Хаджи, Александр Мирзоян и Юрий Гаврилов.

Целью создания комитета, по сообщению «Спартака», является сохранение спартаковских традиций и оказание адресной помощи «красно-белым» прошлых поколений, а также их семьям.

Под руководством Олега Романцева столичный коллектив один раз становился чемпионом СССР, восемь раз – чемпионом России, один раз – обладателем кубка СССР, три раза – обладателем кубка России, шесть раз – обладателем Кубка чемпионов Содружества. Кроме того, под руководством Олега Ивановича «Спартак» демонстрировал успешное выступление на крупных международных соревнованиях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.22 в 19:00
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.60 3.70 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Ноября
02:24 · Россия. Премьер-лига
Объявлен полный состав комитета ветеранов московского «Спартака»
02:08 · Россия. Первая лига
Бояринцев – о Дзюбе: «Вряд ли он будет рассматривать вариант с Первой лигой»
00:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Немецкие строители всё разрушили в «Локомотиве»
00:12 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Десять иностранцев в «Зените» - это нормально»
00:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о Сычевом: «Трудно сейчас сказать что-то о его переходе в топ-клуб»
10 Ноября
23:54 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Благодаря легионерам наш чемпионат не падает уровнем»
23:28 · Россия. Премьер-лига
РФС провёл экологическую акцию в рамках открытия соревнований людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ
22:50 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Сазонов вправе выступать за грузинскую сборную»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Дзюба — лучший нападающий России на данный момент»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Бывшая супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала о тяготах воспитания дочери
21:58 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Локомотив» вполне может навязать борьбу «Спартаку», это дерби»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что «Спартак» во всём превосходит «Локомотив»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Говоря о Сычевом можно всегда вспомнить пример Сергеева» 1
20:30 · Россия. Премьер-лига
Аршавин заявил, что надеется на продолжение карьеры Чистякова в «Зените»
19:55 · Молодёжное первенство
​Игрок «Спартака» избежал ареста за оскорбление ЦСКА 2
Все новости
Рекомендуем