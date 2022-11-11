Десятого ноября был объявлен полный состав комитета ветеранов московского «Спартака». Об этом сообщает «РБ Спорт».
В итоге данная структура выглядит следующим образом:
Председатель: Олег Романцев.
Почётный президент: Никита Симонян.
Руководитель аппарата: Алексей Матвеев.
Также в состав комитета вошли Вагиз Хидиятуллин, Анзор Кавазашвили, Ринат Дасаев, Александр Хаджи, Александр Мирзоян и Юрий Гаврилов.
Целью создания комитета, по сообщению «Спартака», является сохранение спартаковских традиций и оказание адресной помощи «красно-белым» прошлых поколений, а также их семьям.
Под руководством Олега Романцева столичный коллектив один раз становился чемпионом СССР, восемь раз – чемпионом России, один раз – обладателем кубка СССР, три раза – обладателем кубка России, шесть раз – обладателем Кубка чемпионов Содружества. Кроме того, под руководством Олега Ивановича «Спартак» демонстрировал успешное выступление на крупных международных соревнованиях.
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