Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу «красно-белых» над «Локомотивом».

«Понравился второй тайм. Прежде всего, потому что «Локомотив» стал бороться. «Спартак» - молодец, сразу забил два быстрых гола. Игроки «Сочи» вот, например, забили первыми и стали играть импровизационно. У «Спартака» такого не было, он продолжал играть с самоотдачей. Немаловажную роль сыграло то, что это был последний тур перед паузой. Ребята обеих команд выложились и отдавали все силы. Сегодня были хорошие скорости. «Локомотив» в первом тайме и во втором - это две разные команды, это непонятно. У «железнодорожников» есть хорошие футболисты, они могут давать бой.

Все же «Спартак» справедливо выиграл, он был сильнее. Даже во втором тайме «красно-белые» могли забить в начале. Учитывая, что «Спартак» победил, чемпионская интрига жива. Она ещё будет сохраняться. Пока рано говорить о том, что «Зенит» - чемпион. Мы же видим, как питерцы трудно играют в последних матчах. Все ещё впереди. Дело в том, что ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» не должны терять очки. Посмотрим, все ещё впереди», - сказал Деменко.