Кечинов считает, что «Спартак» во всём превосходит «Локомотив»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии дерби между «Локомотивом» и «красно-белыми».

«Жду красивой игры со стороны «Спартака» и его победы. Сейчас «Локомотив», на мой взгляд, не конкурент «красно-белым», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

По мнению эксперта, «Спартак» по всем параметрам превосходит «железнодорожников», если бы в прошлом туре подопечным Гильермо Абаскаля удалось обыграть «Сочи», то отрыв от «Зенита» был бы сокращен. «Красно-белые» выиграют 1:0 или 2:1, заявил Кечинов.

«Локомотив» встретится со «Спартаком» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги, матч состоится 12 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по мск.