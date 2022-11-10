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Кечинов считает, что «Спартак» во всём превосходит «Локомотив»

10 Ноября 2022 • 21:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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12.11 19:30

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии дерби между «Локомотивом» и «красно-белыми».

«Жду красивой игры со стороны «Спартака» и его победы. Сейчас «Локомотив», на мой взгляд, не конкурент «красно-белым», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

По мнению эксперта, «Спартак» по всем параметрам превосходит «железнодорожников», если бы в прошлом туре подопечным Гильермо Абаскаля удалось обыграть «Сочи», то отрыв от «Зенита» был бы сокращен. «Красно-белые» выиграют 1:0 или 2:1, заявил Кечинов.

«Локомотив» встретится со «Спартаком» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги, матч состоится 12 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Валерий Кечинов
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