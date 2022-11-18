Нигматуллин – о выступлении за границей: «Поддерживаю Баринова в этом вопросе»

Обладатель одной бронзовой и двух золотых медалей чемпионата России в составе московского «Спартака» Руслан Нигматуллин высказал своё мнение касательно перехода полузащитника столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова в клуб чемпионата другой страны.

Специалист в первую очередь обратил внимание на тот факт, что ни российские клубы, ни сборная страны в данный момент не могут выступать на международных соревнованиях, включая, естественно, и Лигу чемпионов.

«Играть на высоком уровне в крепком европейском чемпионате хочется, почему нет? В принципе, поддерживаю Баринова в этом вопросе», - цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».