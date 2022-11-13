Мартинс: «Спартак» доказал, что способен бороться за чемпионство»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс подвёл итоги первой части текущего сезона РПЛ. Напомним, что после 17 туров чемпионат России уйдёт на перерыв, который продлится до марта следующего года.

В разговоре с «РБ Спорт» 25-летний люксембуржец отметил, что «красно-белые» доказали свою способность бороться за чемпионский титул. Напомним, вчера, 12 ноября, в заключительном перед зимней паузой 17-м туре «Спартак» одолел в гостях «Локомотив» (2:1). На сегодняшний день москвичи занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Сам Мартинс провёл в нынешнем сезоне восемь матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.