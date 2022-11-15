Непомнящий: «Не сомневаюсь, что «Зенит» не упустит чемпионство»

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий оценил шансы «Спартака» навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионский титул РПЛ. Напомним, что после 17 туров «красно-белые» отстают от петербуржцев на шесть очков.

Непомнящий признался, что ему очень нравится игра «Спартака» нынешнем сезоне, однако не стал исключать и того, что излишнее давление может негативно сказаться на московской команде.

«Неизвестно, как они поведут себя тогда, когда от них будут требовать. Когда появится желание достать «Зенит» и не перерастёт ли оно в ненужное давление? Я не сомневаюсь, что «Зенит» не упустит чемпионство. Но «Спартак» способен напрягать лидера», — приводит слова Непомнящего РИА Новости.

Отметим, что после 17-го тура чемпионат России ушёл на перерыв, который продлится до начала марта следующего года. В текущем сезоне командам осталось провести по 13 матчей.