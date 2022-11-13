Светлаков - о дерби «Локомотив» - «Спартак»: «Безумно расстроен, результат не по игре»

Популярный актер Сергей Светлаков поделился впечатлениями от вчерашнего поединка 17-го тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Столичное дерби завершилось поражением «железнодорожников» со счетом 1:2.

«Не знаю, чего не хватило «Локомотиву». Я безумно расстроен. Результат не по игре. Матч должен был быть равным», - передает слова Светлакова «Спорт-экспресс».

После вчерашнего фиаско «железнодорожники» остались на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Что касается «Спартака», то «красно-белые» располагаются на второй строчке, уступая лишь «Зениту».