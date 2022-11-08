Зарема Салихова — о словах Мостового про Ваноли: «Кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова экс-полузащитника «красно-белых» Александра Мостового.

Напомним, ранее Мостовой, комментируя назначение экс-наставника «Спартака» Паоло Ваноли на пост главного тренера «Венеции», назвал чемпионат России «золотым дном» для иностранных специалистов.

«Паоло Ваноли желаю удачи в новом клубе и вернуть его в Серию А. А вот кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и медийной лиге», — заявила Салихова.

Напомним, Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под руководством итальянского специалиста «красно-белые» смогли выиграть Кубок страны впервые за 19 последних лет.