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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ

14 Ноября 2022 • 16:31 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, кто стал лучшим игроком РПЛ по итогам первой части текущего сезона.

Итальянский специалист признался, что следит лишь за достижениями «Спартака», а лучшим считает нападающего «красно-белых» Куинси Промеса.

«Без сомнения, лучшим игроком является Куинси Промес! Удивил ли кто-нибудь в РПЛ ещё? Я слежу только за достижениями «Спартака», — цитирует Карреру Metaratings.

В нынешнем сезоне чемпионата России 30-летний Промес провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Отметим, что нидерландский футболист делит первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата с форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Куинси Промес
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