Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о сравнении нынешней команды «красно-белых» с чемпионским сезоном.

«Не думал об этом, но мне кажется, это не очень корректное сравнение. Я не люблю такие параллели, это не плохо и не хорошо, но сегодняшний «Спартак» он такой какой есть. У команды есть свои плюсы и минусы, он такой. Сказать честно, я не люблю параллели на прошлое, потому что есть много как стыковок, так и не состыковок», — сказал Баженов.

«Спартак» после 17 туров набрал 36 очков и ушёл на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице. Отставание от лидера чемпионата, «Зенита», составляет 6 очков. В сезоне 2016/17 «Спартак» стал чемпионом России под руководством Массимо Карреры.