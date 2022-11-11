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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журналист рассказал, почему Промес не поедет на ЧМ-2022

11 Ноября 2022 • 13:23 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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12.11 19:30

Нидерландский журналист Яп де Грот из De Telegraaf рассказал о причине, по которой лидер столичного «Спартака» Куинси Промес пропустит ЧМ-2022.

«Тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь не хотел вызывать Промеса, потому что он является подозреваемым в уголовном расследовании», – заявил журналист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По его словам, специалист не хотел, чтобы инцидент повлиял на обстановку в раздевалке «оранжевых». Напомним, что форвард «красно-белых» обвиняется в вооружённом нападении на своего двоюродного брата.

Чемпионат мира в Катаре начнётся уже 20 ноября. Для Нидерландов путь на турнире стартует на следующий день с игры против Сенегала.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Куинси Промес сборная Нидерландов Яп де Грот
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