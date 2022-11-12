Губерниев оценил потенциальное назначение Галактионова в «Локомотив»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении Михаила Галактионова в столичный «Локомотив».

«Как я оцениваю эту кандидатуру для «Локомотива»? Посмотрим. Люди приняли решение, доложили руководству. Потом руководство стало спрашивать, поэтому люди стали исполнять. Там не было вариантов», – заявил Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу». По словам комментатора, Галактионов – хороший тренер.

Напомним, что накануне специалист покинул пост наставника «Пари НН», поскольку была достигнута договорённость со столичной командой. Сообщается, что о назначении Галактионова в «Локомотив» будет объявлено после завершения первой части сезона.

