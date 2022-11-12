Ловчев — о Галактионове: «Когда зовёт «Локомотив», отказываться не принято»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Евгений Ловчев высказался о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

Напомним, вчера, 11 ноября, 38-летний специалист официально объявил о своём уходе из «Пари НН», который возглавлял с лета нынешнего года.

Эксперт считает, что сейчас назначение Галактионова новым наставником «железнодорожников» выглядит вполне вероятным. Также Ловчев отметил прогресс молодого тренера.

«Как тренер — это парень, который растёт, он и юношеским футболом занимался, в сборной, теперь уже во взрослом футболе. Когда предлагает «Локомотив», отказываться не принято», — приводит слова Ловчев Vprognoze.ru.

После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут сегодня, 12 ноября, против «Спартака». Начало — в 19:30 по московскому времени.