Булыкин: «Спартак» — фаворит матча с «Локомотивом»

Бывший футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящей игре «железнодорожников» против «Спартака» в 17-м туре Российской премьер-лиги.

«Матч будет очень интересным, жду его с нетерпением. Но «Спартак» фаворит, конечно. При Абаскале они показывают отличный футбол. Команда на ходу. «Локомотиву» придется не сладко», – заявил экс-нападающий российской сборной в интервью изданию«РБ Спорт».

По мнению эксперта, шанс команды Андрея Фёдорова заключается в настрое на матч, поэтому, по словам Булыкина, «железнодорожники» окажут сопротивление.

Напомним, что принципиальный поединок пройдёт завтра, 12 ноября, на «РЖД Арене». Стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.

