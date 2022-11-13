Бубнов: «В лучшем случае задачей «Локо» будет просто не вылететь»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о положении «Локомотива» в турнирной таблице РПЛ. После 17 туров «железнодорожники» занимают лишь 14-е место.

«Команда вошла в крутое пике и не может выйти из него. В лучшем случае задачей «Локо» будет просто не вылететь. Команда вполне может так и остаться в зоне переходных игр», - передает слова эксперта Sportbox.

В последнем матче чемпионата России перед зимним перерывом «Локомотив» на домашней «РЖД Арене» принимал «Спартак». Московское дерби завершилось поражением «железнодорожников» со счетом 1:2.