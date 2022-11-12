Рахимов: «Локомотив» должен умирать на поле, выходить биться»

Известный российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о предстоящем столичном дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«Это должен быть огненный матч. «Локомотив» должен умирать на поле, выходить биться. Матч против «Спартака» - это дополнительный эмоциональный подъем», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Поединок состоится сегодня, 12 ноября, на стадионе «РЖД Арена». Начало запланировано в 19:30 по московскому времени.

В преддверии дерби «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на второй строчке.