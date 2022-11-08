Хаджи вошёл в комитет ветеранов «Спартака»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи вошёл в комитет ветеранов клуба.

«Я тоже вошел в этот комитет. Задачи поставлены большие. Сейчас у нас масса вопросов, которые собираемся обсуждать и решать», - цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Хаджи признался, что комитет ожидает конкретных инструкций по поводу того, чем именно он может помочь команде «красно-белых».

Полностью все члены комитета собирались и общались между собой сегодня, восьмого ноября.

Ранее сообщалось, что комитет ветеранов московского «Спартака» возглавил легендарный спартаковец Олег Романцев, который добился вместе с «красно-белыми» многих высоких российских и международных достижений.