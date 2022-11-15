Мор — о голе Пруцева «Локомотиву»: «Не комбинация, а песня»

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор рассказал о своих эмоциях после победы «красно-белых» над «Локомотивом» (2:1) в рамках 17-го тура РПЛ.

«Что хорошего оставило в памяти дерби? Роскошный гол «Спартака». Не комбинация, а песня: идеальный пас Хлусевича Николсону, мудрая скидка мяча набегавшему Пруцеву и голевая точка!» — приводит слова Мора «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что после игры «Спартака» в первом тайме в дерби, у него есть оптимизм по поводу будущего «красно-белых».

После 17 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.