Каррера считает «Спартак» фаворитом игры против «Локомотива»

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективы «красно-белых» в предстоящей игре против «Локомотива».

«Локомотив» в этом сезоне выглядит очень нестабильно, поэтому «Спартак» будет фаворитом. Но это дерби и, как я всегда говорю, в этих матчах на поле турнирная таблица не имеет значения», — заявил чемпион России – 2017 в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что «красно-белые» проведут заключительный матч Российской премьер-лиги в этом году сегодня в 19:30 по московскому времени. Подопечные Гильермо Абаскаля идут на второй строчке в таблице чемпионата, а «Локомотив» – на 14-й.

