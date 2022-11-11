Динияр Билялетдинов: «Спартак» — фаворит в матче с «Локомотивом», но дерби есть дерби

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби «Локомотив» - «Спартак». По мнению эксперта, «красно-белые» являются явными фаворитами этого матча, но в дерби может произойти все что угодно.

«Надеюсь, что «железнодорожники» смогут что-то противопоставить, хотя явно состояние у большинства игроков «Локо» рознится, плюс есть разбалансировка игры в нападении», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

«Локомотив» примет «Спартак» в рамках матча 17-го тура чемпионата России, игра пройдет 12 ноября в 19:30 по московскому времени.