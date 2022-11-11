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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов: «Спартак» — фаворит в матче с «Локомотивом», но дерби есть дерби

11 Ноября 2022 • 21:53 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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Через 21 ч. 14 мин.

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби «Локомотив» - «Спартак». По мнению эксперта, «красно-белые» являются явными фаворитами этого матча, но в дерби может произойти все что угодно.

«Надеюсь, что «железнодорожники» смогут что-то противопоставить, хотя явно состояние у большинства игроков «Локо» рознится, плюс есть разбалансировка игры в нападении», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

«Локомотив» примет «Спартак» в рамках матча 17-го тура чемпионата России, игра пройдет 12 ноября в 19:30 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Динияр Билялетдинов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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