Наиль Измайлов рассказал о причинах ухода из «Спартака»

Бывший генеральный директор столичного «Спартака» Наиль Измайлов высказался об уходе со своего поста в московском клубе.

«С чем был связан мой уход? С давлением в телеграм-каналах и медиа? Скорее нет, чем да. Все читают прессу и телеграм-каналы. Это имеет влияние и на тренеров, и на игроков, и на менеджеров, но для меня это не было решающим фактором», — заявил функционер в интервью «Чемпионату». Измайлов отметил, что ни сколько не жалеет об отъезде в Европу, что дало ему большой опыт.

Напомним, что бывший генеральный директор занимал пост в управлении «красно-белых» до 2019 года. С октября текущего года Наиль занимает должность президента Первой лиги, в структуре которого работает с марта.