Каррера: Всегда буду благодарен Федуну

Бывший рулевой «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своём отношении к экс-президенту «красно-белых» Леониду Федуну.

«У меня остались о нем только хорошие впечатления! Отличный президент», — заявил Каррера «Спорт-Экспрессу». По словам тренера, Федун был самым главным болельщиком «Спартака», он вкладывал много денег в стадион и в подписание новых футболистов. Каррера отметил, что всегда будет благодарен Федуну за возможность стать главным тренером и развиваться в этой специальности.

Напомним, 58-летний итальянец возглавлял «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «народная команда» выиграла чемпионат России и завоевала Суперкубок страны.