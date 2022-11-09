Каррера удивлён возвращению Промеса в «Спартак»

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре Куинси Промеса за «красно-белых».

«Думаю, что он прибавил в самоуважении, стал более опытным игроком. Возможно, ему помогло возвращение в Нидерланды, в «Аякс». Не думаю, что уровень РПЛ снизился. Но был удивлен тому, что Промес вернулся в «Спартак». В «Аяксе» он мог постоянно выступать в Лиге чемпионов», – заявил чемпион России – 2017 в интервью«Спорт-Экспрессу».

Также специалист рассказал, что планирует поздравить Куинси с сотым голом в московской команде. Отметим, что на счету футболиста сейчас 97 забитых мячей.

Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. В текущей кампании Российской премьер-лиги на счету нидерландца 13 голов, что делает его лучшим бомбардиром чемпионата.

