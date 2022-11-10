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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Баринов считает, что «Локомотив» может обыграть «Спартак»

10 Ноября 2022 • 19:47 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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12.11 19:30

Актёр Валерий Баринов высказался в преддверии дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

«У «Локомотива» есть шанс обыграть «Спартак». Но это не реабилитирует его. Шанс есть, потому что «Спартак» всегда является раздражителем», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, руководство все разрушило в «Локомотиве», теперь им нужен новый фундамент для начала строительства команды.   

«Локомотив» встретится со «Спартаком» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги, который станет последним перед зимней паузой. Матч состоится 12 ноября, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Валерий Баринов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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