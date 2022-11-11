Динияр Билялетдинов рассказал, что поможет «Локомотиву» закончить сезон в «девятке»

Экс-капитан «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном вылете «железнодорожников» в Первую лигу.

«Не думаю, что «Локомотив» может вылететь из РПЛ. Игроков в команде квалифицированных достаточно, просто они все разношерстно готовы», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

По мнению эксперта, если всех игроков подвести к хорошей физической форме, то «Локомотив» может выдать отличный весенний отрезок, но команде также нужны несколько приобретений, тогда она сможет закончить сезон примерно на девятой строчке.

После 16 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков. В предстоящем матче «Локомотив» примет «Спартак», игра пройдет 12 ноября в 19:30 по мск.