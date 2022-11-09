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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Можно ли меня представить в «Зените»? Если позовут, пойду»

09 Ноября 2022 • 17:41 Комментировать (2)
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова экс-наставника «красно-белых» Массимо Карреры о готовности возглавить любой топовый российский клуб, в том числе и «Зенит».

Напомним, Каррера руководил московской командой в период с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста «Спартак» впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.

Мостовой признался, что тоже не отказался бы от работы в петербургском клубе.

«Можно ли меня представить в «Зените»? Если позовут, то, пойду, конечно. Это же предложение по работе, почему бы и нет? Если в «Спартак» не зовут даже на игры, то почему бы и нет. Ситуации разные бывают. Я нормально к этому отношусь. Работа есть работа», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Спартак» на шесть очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 12 ноября против «Торпедо», а «красно-белые» в этот же день встретятся с «Локомотивом».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой Массимо Каррера
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ТОРПЕДО МОСКВА ЗЕНИТ
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Комментарии (2)
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wertygaz
09 Ноября 2022 в 18:35
Ой идите пожалуйста поработайте там, надоели Ваши комментарии не самые адекватные...
rac531
09 Ноября 2022 в 18:10
А еще лучше, есди бы ты отправился в сексуальное путешествие по известным адресам)
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