Мостовой: «Можно ли меня представить в «Зените»? Если позовут, пойду»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова экс-наставника «красно-белых» Массимо Карреры о готовности возглавить любой топовый российский клуб, в том числе и «Зенит».

Напомним, Каррера руководил московской командой в период с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста «Спартак» впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.

Мостовой признался, что тоже не отказался бы от работы в петербургском клубе.

«Можно ли меня представить в «Зените»? Если позовут, то, пойду, конечно. Это же предложение по работе, почему бы и нет? Если в «Спартак» не зовут даже на игры, то почему бы и нет. Ситуации разные бывают. Я нормально к этому отношусь. Работа есть работа», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Спартак» на шесть очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 12 ноября против «Торпедо», а «красно-белые» в этот же день встретятся с «Локомотивом».