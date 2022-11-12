Бушманов: «Локомотив» не стоит недооценивать»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Локомотивом».

Специалист считает, что «Спартаку» в предстоящей игре будет непросто, так как последние матчи «железнодорожников» показали, что команда начинает приходить в себя.

«Думаю, что «Локомотив» не стоит недооценивать, в таких играх может быть всё. Понятно, что «Спартак» — фаворит, но всё-таки команде Абаскаля будет тяжеловато», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 12 ноября. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «железнодорожников» на 20 очков.