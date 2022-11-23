Услуги бывшего тренера «Локомотива» Давидса были предложены нескольким российским клубам, пока никто не ответил

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс может продолжить карьеру в другом российском клубе, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Растом Симонс, агент южноафриканского специалиста, предлагал услуги своего клиента нескольким российским клубам, в том числе «Сочи» и «Краснодару». Однако никто из них пока не изъявил желание подписать контракт с Давидсем. Отмечается, что тренеру очень понравилось в России и он хочет продолжить работу именно в нашей стране.

Напомним, ранее Давидс работал в тренерском штабе экс-наставника «Локомотива» Йозефа Циннбаура, который был отправлен в отставку после разгромного поражения «железнодорожников» от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ.