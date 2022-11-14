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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернов: Поздравили Пруцева с дебютным голом за «Спартак» , сделаем ему «коридорчик»

14 Ноября 2022 • 21:10 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, поздравила ли команда хавбека Данила Пруцева с дебютным голом за «красно-белых». Полузащитник отметился забитым мячом в игре 17-го тура чемпионата России с «Локомотив» (2:1).

«Конечно, поздравили. Пруц на всех тренировках забивает, а в игре не получалось. Думаю, коридорчик ему сделаем. Красавчик, вполне заслуженно получил игрока матча», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

22-летний Пруцев перебрался в стан «красно-белых» в январе этого года из «Крыльев Советов». В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов Данил Пруцев
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