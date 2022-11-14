Чернов: Поздравили Пруцева с дебютным голом за «Спартак» , сделаем ему «коридорчик»

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, поздравила ли команда хавбека Данила Пруцева с дебютным голом за «красно-белых». Полузащитник отметился забитым мячом в игре 17-го тура чемпионата России с «Локомотив» (2:1).

«Конечно, поздравили. Пруц на всех тренировках забивает, а в игре не получалось. Думаю, коридорчик ему сделаем. Красавчик, вполне заслуженно получил игрока матча», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

22-летний Пруцев перебрался в стан «красно-белых» в январе этого года из «Крыльев Советов». В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал три ассиста.