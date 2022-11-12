Джикия: «Выиграли, всё хорошо, давайте от позитива»

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. Как оказалось, это был уже 83-й матч кряду в рамках российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» либо забивает, либо пропускает - иными словами, не играет в нулевую ничью. Своими эмоциями после матча поделился защитник московской команды Георгий Джикия, который считает, что команда взяла три важных очка.

- Пропустили, но выиграли. Это самое главное. Давайте от позитива. Выиграли, все молодцы. Важные три очка. Все хорошо, - цитирует Джикию «Спорт-экспресс».