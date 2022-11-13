Нигматуллин: «Локомотив» - не конкурент «Спартаку»

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. Как оказалось, это был уже 83-й матч кряду в рамках российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» либо забивает, либо пропускает - иными словами, не играет в нулевую ничью. Бывший голкипер, поигравший за оба московских клуба, Руслан Нигматуллин, поделился своим мнением по итогам матча.

- Как я и предполагал, «Локомотив» сейчас в принципе не способен составить конкуренцию «Спартаку». В общем, новому главному тренеру железнодорожников предстоит много работы. Надеюсь, что ему хватит квалификации, чтобы не вылететь, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».