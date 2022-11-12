Губерниев рассказал, чего ждёт от дерби «Локомотив» - «Спартак»

Популярный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о московском дерби «Локомотив» - «Спартак», которое состоится в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«Я бы не стал однозначно ставить на «Спартак». Будет интересно, посмотрим. Я не уверен, что «Спартак» будет иметь преимущество. Посмотрим, это футбол. Игра будет интересная», - передает слова комментатора издание «Спорт-экспресс».

Встреча московских команд состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 12 ноября. Начало – 19:30 по столичному времени.

Перед 17 туром «Локо» занимает 14-е место в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на второй строчке.