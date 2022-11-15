Билялетдинов назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о лучших игроках первой части текущего розыгрыша РПЛ.

Билялетдинов считает, что давать объективные оценки игре футболистов в сложившейся ситуации трудно, так как уровень чемпионата сильно упал. Однако он отметил нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, а также двух игроков «Спартака» — Куинси Промеса и Александра Соболева.

«Если судить по чемпионату страны, можно сказать, что Сычевой молодец, Промес на своём уровне играет. Соболев выглядел неплохо, но сейчас немного сбавил», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

Также эксперт в негативном контексте отметил форварда «Ахмата» Гамида Агаларова, который после перехода минувшим летом из «Уфы» стал меньше забивать. Напомним, на счету лучшего бомбардира прошлогоднего розыгрыша РПЛ лишь один забитый мяч в 10 встречах.