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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

15 Ноября 2022 • 13:52 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о лучших игроках первой части текущего розыгрыша РПЛ.

Билялетдинов считает, что давать объективные оценки игре футболистов в сложившейся ситуации трудно, так как уровень чемпионата сильно упал. Однако он отметил нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, а также двух игроков «Спартака» — Куинси Промеса и Александра Соболева.

«Если судить по чемпионату страны, можно сказать, что Сычевой молодец, Промес на своём уровне играет. Соболев выглядел неплохо, но сейчас немного сбавил», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

Также эксперт в негативном контексте отметил форварда «Ахмата» Гамида Агаларова, который после перехода минувшим летом из «Уфы» стал меньше забивать. Напомним, на счету лучшего бомбардира прошлогоднего розыгрыша РПЛ лишь один забитый мяч в 10 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динияр Билялетдинов Куинси Промес Александр Соболев Гамид Агаларов Владимир Сычевой
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