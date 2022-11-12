Смородская: «Локомотив» может выстоять в матче со «Спартаком»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента «Локомотива», высказалась относительно поединка «железнодорожников» против «Спартака» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«Есть большой риск, что «Локо» проиграет. Но почему-то мне кажется, что команда выстоит. Без сомнения, сыграет свою роль тот факт, что на «Спартак» дополнительно настраиваться не надо», - приводит слова Смородской издание «Спорт-экспресс».

Столичное дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:30 по местному времени.

По итогам 16 туров «Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице, а «Спартак» располагается на второй позиции.