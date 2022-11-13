Изидор: «Не хватило чуть времени, сравнять счёт»

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. «Железнодорожники» в результате произошедшего опустились уже на четырнадцатое место в турнирной таблице, но, с другой стороны, скоро клуб начинает новую эру с Михаилом Галактионовым. Поражение от «Спартака» прокомментировал нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор.

- Во втором тайме мы бросили в бой все силы, чтобы вырвать ничью. Если бы было чуть-чуть больше времени, мы бы сравняли счет. Наша замена с Керком оживила игру, - цитирует слова Изидора издание «Спорт-Экспресс».