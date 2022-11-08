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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кухты: «Ян переживает за «Локомотив»

08 Ноября 2022 • 10:55 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.00 X 3.90 2 1.83
12.11 19:30

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, который в настоящий момент выступает за пражскую «Спарту» на правах аренды, рассказал, что его клиент продолжает следить за выступлениями московской команды.

«Безусловно, Кухта следит за «Локомотивом» и знает, что сейчас у команды не лучшие времена. Ян переживает за «Локомотив» и бывших партнёров по команде. Надеемся, что клуб сможет исправить ситуацию и вернуться на прежний уровень», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков после 16 туров.

Кухта перешёл в «Локомотив» в январе нынешнего года из «Славии», однако уже летом отправился в «Спарту». В текущем сезоне 25-летний форвард провёл за команду из Чехии 11 матчей, в которых забил  четыре гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спарта Прага Ян Кухта
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