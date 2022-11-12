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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль уклонился от ответа на вопрос о борьбе за титул РПЛ

12 Ноября 2022 • 22:02 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Локомотивом» (2:1).

- Осенняя часть сезона еще не закончена, но она закончена в Премьер-лиге. Сейчас, когда вы оглядываетесь на эти 17 матчей, на эту часть сезона, какой путь прошла команда, какие ваши ощущения от этой части сезона?

- Это был путь, который я могу охарактеризовать зрелостью, команда повзрослела, команда росла, обретала и строила свое лицо, потому что с каким бы соперником мы не играли, как бы матч не складывался, было видно лицо команды, мы хотели играть, было видно желание, мы хотим владеть мячом, идти вперед. Когда мяч у соперника, мы обороняемся высоко. В каждом матче видно было желание ребят. Вот путь я могу охарактеризовать именно таким образом. Команду всегда четко можно увидеть, этот стиль и то, как мы играем.

- Этот «Спартак» претендует на титул весной?

- «Спартак» претендует на следующий матч в Кубке, поэтому давайте не будем спрашивать, что будет завтра, послезавтра и далее. Сейчас вся концентрация на следующем матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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