«Спартак» интересуется Шуманским

«Спартак» проявляет интерес к 17-летнему нападающему БАТЭ Артёму Шуманскому, сообщает Metaratings.

По информации источника, если эта сделка состоится, то вполне вероятно, что футболист останется в БАТЭ или будет отдан другому клубу в аренду. Отмечается, что трансфер может сорваться из-за высоких финансовых запросов белорусской стороны.

В общей сложности Шуманский провёл за БАТЭ 32 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Белоруссии в 75 тысяч евро.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что все трансферы будут согласовываться с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.