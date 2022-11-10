Белоголовцев: «Жду победу «Спартака», «Локомотив» пока не конкурент «красно-белым»

Актёр и поклонник «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от предстоящего дерби между «Локомотивом» и «красно-белыми».

«Жду победу «Спартака». Хоть «Локо» в последнее время подсобрался и поднакопил сил, стал более боеспособным, но он по‑прежнему не конкурент нынешнему «Спартаку», — заявил Белоголовцев «Матч ТВ».

По мнению эксперта, у «железнодорожников» будут шансы только в том случае, если они проявят свои волевые силы, тогда смогут зацепиться за ничейный результат.

«Локомотив» встретится со «Спартаком» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги, матч состоится 12 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по мск.