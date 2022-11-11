Булыкин высказался о перспективах Галактионова в «Локомотиве»

Бывший футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на возможное назначение Михаила Галактионова на пост наставника клуба.

«Спорный вариант. Что-то он уже показал в «Пари НН», но этого мало», – приводит слова экс-форварда амстердамского «Аякса» издание «РБ Спорт». По мнению специалиста, если тренеру молодёжной сборной России удастся наладить игру «железнодорожников», то его можно будет оценить по достоинству.

Напомним, что Галактионов должен стать главным тренером «Локомотива» после завершения первой части сезона Российской премьер-лиги. Последним матчем перед паузой станет завтрашнее дерби против «Спартака».