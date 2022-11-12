Джикия решил не ставить оценку «Спартаку» по итогам первого круга

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. Как оказалось, это был уже 83-й матч кряду в рамках российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» либо забивает, либо пропускает - иными словами, не играет в нулевую ничью. Защитника московского клуба Георгию Джикию попросили оценить первую половину сезона.

- Оцениваю хорошо. Оценки ставить не буду, - цитирует ответ Джикии «Спорт-экспресс».

Свой следующий матч в чемпионате России московский «Спартак» сыграет лишь в начале марта следующего года - против «Урала».