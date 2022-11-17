Магкеев рассказал, чего ждать от «Локомотива» после зимней паузы

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, чего ждать от «железнодорожников» во второй части текущего сезона РПЛ.

Напомним, перед зимним перерывом было официально объявлено о том, что новым главным тренером «Локомотива» станет бывший наставник «Пари НН» Михаил Галактионов.

Магкеев считает, что московской команде по силам одержать 12 побед кряду, как это было при сербском тренере Марко Николиче, покинувшего клуб осенью прошлого года.

«Я считаю, что соперником «Локомотива» после зимней паузы будет только он сам. Мы ещё не начали работать с Галактионовым, но, как мне кажется, будет наклон на результат», — заявил Магкеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав 13 очков. Напомним, что РПЛ возобновится лишь в начале марта. Соперником «железнодорожников» по 18 туру станет третья команда РПЛ «Ростов».