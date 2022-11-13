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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рязанцев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак»

13 Ноября 2022 • 09:14 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев признался, что в 2011 году он мог перейти в московский «Спартак». Напомним, в то время футболист выступал за казанский «Рубин», а в начале 2014 года Рязанцев стал игроком «Зенита».

«Не получилось из-за технического момента. Не перешёл, потому что «Спартак» выбрал другого российского футболиста», — приводит слова Рязанцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 36-летний Рязанцев провёл за «Торпедо» 10 матчей и отметился в них одним забитым голом. В составе «Рубина» хавбек дважды выигрывал чемпионат России и единожды он это сделал во времена своей игры за «Зенит». За национальную сборную страны футболист провёл пять матчей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Александр Рязанцев
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