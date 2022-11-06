«Спартак» не планирует зимой подписывать новых нападающих

«Спартак» не собирается подписывать новых нападающих в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По информации источника, московский клуб зимой намерен усилить другие позиции, а нынешний набор атакующих игроков руководство полностью устраивает. По этой причине форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой не входит в планы «Спартака». Переход Артёма Дзюбы, который, по информации известного инсайдера Ивана Карпова, расторг контракт с «Адана Демирспор», также маловероятен из-за репутации футболиста.

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах. В следующем туре «красно-белым» предстоит 12 ноября встретиться с «Локомотивом». Начало — в 19:30 по московскому времени.